Schlimme Umweltsünde in Ternitzer Naturoase

Einen unschönen Fund machte gestern Robert Putz bei seiner Laufrunde am Gfieder, dem beliebten Hausberg der Ternitzer im Bezirk Neunkirchen. Mitten am Weg türmten sich etwa 70 alte Autoreifen. Entdeckt hatte Putz die Verschmutzung im Gemeindegebiet von Vöstenhof in der Nähe des Vierbrüderbaums.