SV Ried beschließt Partnerschaft mit Schalke 04

Scouting-Vorteile

Eine Kooperation soll es auch in den Bereichen Scouting und Daten geben. „Wir erweitern so unser Scoutingnetzwerk und unsere Strahlkraft am Spielersektor, um in Zukunft Spieler holen und halten zu können, bei denen das unter normalen Umständen sportlich wie finanziell nicht mehr möglich wäre“, sagte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.