Wahl-Triumphator Kickl feiert Bühnen-Comeback

Deshalb erstaunt es nicht, dass Parteichef Herbert Kickl just in der Steiermark zum ersten Mal nach dem für die Blauen so historischen 29. September wieder auf der großen Bühne steht. Freilich, sein Auftritt beim FPÖ-Frühschoppen am Hartberger Oktoberfest war schon lange geplant – jetzt wird er an der Seite des steirischen Spitzenkandidaten Mario Kunasek und getragen von der Euphorie des Publikums aber bestimmt nicht mit Angriffen auf ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler geizen.