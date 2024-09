Rangnick: „Das wäre arrogant und überheblich“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Kader für die Nations-League-Spiele in Linz gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober) bekannt gegeben und wurde in diesem Zusammenhang auch zu den Erwartungen befragt. Von einem Plichtsieg gegen Norwegen will Rangnick nicht sprechen und stellt klar: „Das wäre arrogant und überheblich und das bin ich nicht.“