Fernpasstunnel: Ein schlafender Riese?

Die Demokratie scheint zurzeit weltweit auf dem Prüfstand zu stehen – sicher jedenfalls in der kleinen Welt am Fuße des Fernpasses. Die Nassereither zeigten am 21. Juli in einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit dem vom Land Tirol geplanten Fernpasstunnel die rote Ampel. Damit wollte man den hiesigen Gemeinderat bewegen, zu einem Verkauf von Liegenschaften bzw. Dienstbarkeiten, die das Land benötigt, mittels Beschluss Nein zu sagen. In der mit Spannung erwarteten Septembersitzung wartete man allerdings vergeblich auf einen Beschluss. Das Bürgervotum wurde lediglich besprochen, wie in der Tiroler Gemeindeordnung vorgesehen. Auch das ist Demokratie.