Wahl getroffen! KTM gibt neuen Teammanager bekannt

Acosta-Vertrauter

Ajo gilt als enger Vertrauter von Acosta, mit dem er 2021 in der Moto3 und im Vorjahr in der Moto2 jeweils den WM-Titel geholt hat. Der 20-jährige Spanier, der am Sonntag in Indonesien als Zweiter seinen vierten MotoGP-Podestplatz für das KTM-Satellitenteam Tech3 herausgefahren hat, steigt in der kommenden Saison zum Werksfahrer auf. Auch mit dessen künftigem Teamkollegen Brad Binder hat Ajo in den unteren Klassen (2016 Moto3-Weltmeister, 2019 Moto2-Vizeweltmeister) bereits Erfolge gefeiert.