Tirolerin sammelt seit 20 Jahren für die Hoffnung

„Grenzenlos helfen“ – dieses Motto verfolgt die Wörglerin Elisabeth Cerwenka seit 20 Jahren mit ihrem Hilfsprojekt in der Provinz Ntronang in Ghana. Auch in diesem Sommer reiste die Pensionistin wieder in den Westen des afrikanischen Staates – mit dringend benötigten Geld- und Sachspenden im Gepäck. „Die Lebenssituation ist für den Großteil der dortigen Bevölkerung schwieriger geworden“, erklärt die Wörglerin. Teuerung, Arbeitslosigkeit und durch den Klimawandel schlechte Ernten würden die Armut verstärken.