Mariazell: Warum einer der letzten Taxler ausharrt

Dann wird Orttenburger, dessen Eltern früher das Hotel „Der grüne Kranz“ in Mariazell gehörte, wohl in eine gemächlichere Gangart schalten und sich vermehrt seinem Hobby Radfahren und vor allem der Imkerei widmen können. Weiters ist er ein großer Fan „guter Kirchenmusik“ und singt im Chor mit. Das kam 2007 anlässlich des Papstbesuches beim 850-Jahres-Jubiläum in Mariazell zum klingenden Ausdruck, wo er gemeinsam mit Pfarre und Musikschule die Einstudierung der „Mariazeller Messe“ von Haydn mitorganisiert hat.