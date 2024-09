Olympia-Zweite erhielt Job als Auftragskillerin

Sie stand da, kühl und routiniert mit dem Finger am Abzug. Die linke Hand war beim 10-Meter-Pistolenschießen locker an die Hüfte gelegt. Und dann hatte Kim Yeji noch diese Brille. Ein futuristisch wirkendes Drahtgestell, mit einem Okular für das rechte Auge und einer Klappe für das linke Auge. Die Fotos und Videos von ihr gingen viral. Tesla-Chef Elon Musk schrieb schon nach ihrem Olympia-Auftritt auf seinem „X“-Profil: „Sie sollte in einem Actionfilm mitspielen. Keine Schauspielerei erforderlich.“