Nach Wahl: Es geht nicht mit und nicht ohne Kickl

Was ist die wichtigste Disziplin in einem Wahlkampf? Die Fehlervermeidung. Die Kampagnenteams aller Spitzenkandidaten achten rund um die Uhr darauf, dass deren Frau, deren Mann nichts Falsches sagte, nichts Peinliches macht und nicht blöd grinst wie einst der deutsche CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet beim Hochwasser. Das haben in diesem Wahlkampf alle Spitzenkandidaten und ihre Mitarbeiter bis zuletzt hingekriegt. Keiner stolperte, keiner lachte falsch, keiner sagte Dinge, für die man sich wieder entschuldigen musste. Die größte Panne passierte in der SPÖ ...