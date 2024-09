Wer gewinnt Wahl am Sonntag, Herr Mitterlehner?

ÖVP und FPÖ liegen bei der Wahl am Sonntag Kopf an Kopf – weshalb im Wahlkampffinale auch in Oberösterreich eines gilt: Die Parteien laufen um jede Stimme! Die „Krone“ weiß, was in OÖ geschah und was noch auf dem Programm steht. Und: Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner verriet uns, wer aus seiner Sicht gewinnt (Details im Text weiter unten).