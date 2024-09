Krenmayr: Von Siegendorf zu Mauerwerk

Geschäftsführer, dann Obmann?

Für den dortigen Big Boss Mustafa Elnimr arbeitete er bereits seit zwei Jahren in der Immobilien-Branche. Jetzt sollen die Kräfte auch auf sportlicher Ebene vereint werden. So manch Vorhaben, das er in Siegendorf nicht durchbrachte, will er jetzt mit Mauerwerk angehen. Zunächst als Geschäftsführer. Sollte er sich in dieser Position behaupten, winkt ihm der Obmann-Posten.