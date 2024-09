Das Sprintrennen in Indonesien – ab 9 Uhr LIVE

Jorge Martin geht als WM-Leader in das Indonesien-Wochenende. Hatte der Pramac-Pilot vergangene Woche in Misano spät den Sieg an Enea Bastianini herschenken müssen, so spielte dem Spanier doch in die Karten, dass Weltmeister Francesco Bagnia das Rennen im Kiesbett beendete.