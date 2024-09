Trump macht Kehrtwende und trifft Selenskyj doch

„Ich werde ihn morgen gegen 9.45 Uhr im Trump Tower treffen“, erklärte der Immobilienmogul am Donnerstag. Noch einen Tag zuvor hatte es nicht so gewirkt, als würde dieses Treffen stattfinden. Trump griff Selenskyj an und warf ihm vor, trotz US-Milliardenzahlungen einem „Deal“ zur Beendigung des Krieges nicht zuzustimmen.