Von Mördern und Au-pair-Mädchen

Es gibt nichts, was es nicht gibt! Das habe ich als Journalist in den letzten 30 Jahren schon oft erlebt. Und so braucht es sehr viel, dass ich mir auf den Kopf greife und sage: Das ist jetzt aber nicht wahr! Am Dienstag war wieder einmal so ein Tag. Da hat uns Familie Lener aus Steinach den Fall von ihrem Au-pair-Mädchen aus Nepal geschildert. Wie berichtet, wurde die 22-Jährige wegen einer versäumten Frist, also wegen eines Formalfehlers, in ihre Heimat abgeschoben. Und wieder einmal hieß es: „Vurschrift is Vurschrift!“