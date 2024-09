Flachgauer bastelte mit Tochter Nazi-Symbole

Der Angeklagte ist ein einheimischer Familienvater (36) und Besitzer einer Kfz-Werkstätte. Und er hat offensichtlich Sympathien für das NS-Reich rund um die Führerfigur Adolf Hitler: 25 Anklagepunkte listet der Staatsanwalt beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht auf und wirft dem Flachgauer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g vor. „Hakenkreuze auf Facebook, Sieg Heil via Whatsapp und das ging über zwölf Jahre“, betont Staatsanwalt Florian Weinkamer und erzählt, dass der Angeklagte in Kontakt mit einer rechtsextremen Gruppe stand. Er habe sogar „mit der Tochter Hakenkreuze gebastelt“.