Ganz sicher nicht ohne unsere Vereine!

Das Voting läuft

Im Rennen um die begehrten Herzensmensch-Trophäen ist auch der Verein „U are Special“. Die drei Vorstandsmitglieder sind Eltern beeinträchtigter Kinder und haben sich im Jahr 2020 mit zehn Gründerfamilien zu einem Verein in Wiener Neustadt zusammengeschlossen. Ein Team aus acht Personen steht – von Arztterminen über Psychohygiene bis zu Telefonaten mit Krankenkassen und Sozialministerium – zur Unterstützung bereit. Bisher konnte so 200 Familien in ganz Österreich geholfen werden.