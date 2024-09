Was kann man gegen Harnverlust beim Husten tun?

Beim Beckenbodentraining spannen und entspannen Sie die Muskulatur um Harnröhre, Scheide und After. Die richtigen Muskeln zu aktivieren, ist aber nicht immer leicht. Am besten ist eine individuelle Anleitung durch eine spezialisierte Physiotherapeutin. Dafür ist eine ärztliche Verordnung notwendig. Zum Erlernen des Beckenbodentrainings gibt es Feedbackmethoden, wie z. B. den bildgebenden Ultraschall. Dabei sieht man die Muskelbewegung am Bildschirm. Sobald die effektive Anspannung erlernt ist, können die Übungen in den Alltag eingebaut werden. Oft löst das gezielte Training die Problematik. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es auch operative Möglichkeiten, über die Sie Ihr Arzt aufklären kann.