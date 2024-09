Nach Aus für Rudolfshütte keimt bereits Hoffnung

Das plötzliche Aus von Rudolfshütte und Weißsee-Bergbahn hat über die Grenzen des Stubachtals für Aufregung gesorgt. Hotelier Wilfried Holleis hat am Montag verkündet, das bekannte Berghotel in Uttendorf samt Seilbahn hinauf zum Weißsee zu schließen – die „Krone“ hat berichtet. Als Gründe nannte Holleis mangelnde Unterstützung seitens der Landespolitik und langwierige Verfahren über die Erweiterung des Drei-Stern-Plus-Hotels auf in Summe 576 Betten.