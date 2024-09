Plötzlich explodierten Raketen zwischen Kindern

Womit bereitet man seiner14-jährigen Tochter, die vom Papi das Faible für Fußball geerbt hat, eine Freude? Zum Beispiel mit Derby-Tickets. Unser „Aufwärmen“ begann tags zuvor in Rapids Fanshop, die junge Dame an meiner Seite wollte schließlich topaktuell erscheinen, tat dies im Matthias-Seidl-Look und der Nummer 18 am Rücken.