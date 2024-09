Biker landete nach Unfall im Straßengraben

Der Motorradlenker war am Sonntagnachmittag auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) von Leutschach in Richtung Gamlitz unterwegs. Als der 22-Jährige einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte, bog der Autofahrer (50 Jahre alt) plötzlich nach links ab. Es kam zur Kollision, der Biker wurde in den Straßengraben geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.