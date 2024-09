Graz99ers und Bozen gewinnen auch 2. Saisonspiel

Caps jubeln in Kärnten

In Villach wurde es nach einem torlosen ersten Drittel im Mittelabschnitt turbulent. Zunächst scheiterte Capitals-Stürmer Zane Franklin mit einem Penalty-Shot (21.), danach wurden zwei VSV-Tore zurecht aberkannt, ehe den Villachern durch Kevin Hancock im Powerplay (33.) das verdiente 1:0 gelang. Im nächsten Überzahlspiel der Kärntner schlugen aber die Wiener zu, Christoph Kromp (39.) traf zum Ausgleich. Im Schlussdrittel dominierten die Gäste aus Wien und nutzten in der 52. Minute durch Brett Kemp ein Powerplay, Jeremy Gregoire (58.) erhöhte auf 3:1. Dylan MacPherson gelang noch der Anschlusstreffer (59.), für den ersten Villacher Punkt in dieser Saison reichte es aber nicht mehr.