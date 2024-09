Wie sich geschickt die Freizeit verlängern lässt

40 Tage nach dem Osterfest wird Christi Himmelfahrt gefeiert – es fällt daher stets auf einen Donnerstag und verspricht dank klassischem Fenstertag ein verlängertes Wochenende. Gedacht wird im christlichen Glauben an die Aufnahme und Erhöhung Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater im Himmel – im kommenden Jahr am 29. Mai. Die Zeit vor dem Fest wird von Brauchtum und Prozessionen begleitet.

Am 50. Tag nach Ostern steht Pfingsten im Kalender. An jenen Tagen, so heißt es jedenfalls in der Apostelgeschichte, ging der Heilige Geist auf die versammelten Jünger nieder. Sie konnten plötzlich mehrere Sprachen sprechen und durch dieses Wunder das Evangelium verbreiten. Pfingsten findet im kommenden Jahr am 8. und 9. Juni statt. Fronleichnam bereits am 19. Juni. Auch hier können einige Urlaubstage gespart werden.