Carlos Alcaraz: „Das wird uns umbringen“

„Wir dürfen nicht streiken“

„Wir kommen aus dem Urlaub zurück und fangen sofort mit dem Tennistraining an, weil wir in zwei oder drei Wochen in Australien spielen müssen“, bemängelte Zverev. Das Belastungs-Thema wird auch im Fußball gerade diskutiert, nachdem Manchester-City-Star Rodri die Debatte angestoßen und sogar einen Streik nicht ausgeschlossen hatte. „Wir dürfen nicht streiken. Wir bekommen eine Geldstrafe, wenn wir nicht die Turniere spielen“, erläuterte Zverev.