Laver Cup: Remis zwischen Europa und Weltauswahl

Heute geht es weiter

Am Wochenende finden die weiteren Begegnungen statt, wobei die Siege am Samstag doppelt und am Sonntag dreifach zählen. Wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt. Nach europäischen Siegen in den ersten Austragungen setzte sich zuletzt zweimal die Weltauswahl durch.