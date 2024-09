Team Europa liegt beim Laver Cup mit 4:8 zurück

Der Spanier wurde seiner Favoritenrolle beim 6:4,6:4 gegen den US-Amerikaner Ben Shelton gerecht. „Ich bin glücklich, weil ich von Beginn an solide gespielt habe“, sagte Alcaraz. Für Shelton gab es aber auch ein Erfolgserlebnis, setzte er sich doch mit dem Chilenen Alejandro Tabilo im abschließenden Doppel gegen Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas mit 6:1,6:2 durch. Am Freitag war es nach dem Premierentag des Prestigebewerbes noch 2:2 gestanden. Am zweiten Tag gab es jedoch für jeden Erfolg bereits zwei Punkte.