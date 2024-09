„Häfn“ statt Fußfessel: Bei Drogentest getrickst

Bei Urintest in Trickkiste gegriffen

Bei der Abgabe des freiwilligen Urintests griff der Kroate in die Trickkiste. „Er manipulierte das Ergebnis mit einer Flüssigkeit, die er in seiner Unterwäsche mitgeführt hatte.“ Ein zweiter Test erhärtete jedoch den Verdacht, dass der 29-Jährige Kokain konsumiert hatte. Eine Untersuchung beim Amtsarzt bestätigte das dann auch.