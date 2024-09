„Austria hat in unserem Stadion keine Chance“

„Auch wenn ich gesagt habe, dass Hütteldorf brennen soll, heißt das nicht, das wir auswärts Punkte liegen lassen dürfen.“ Das 1:1 in Wolfsberg ärgerte Rapids Lukas Grgic. Wie auch das 1:1 in Klagenfurt, das 0:3 in Linz. In der Fremde pfui, daheim hui