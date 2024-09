LIVE ab 17 Uhr: 343. Wiener Derby Rapid – Austria

Während sich der SK Rapid mit dem zweiten Derby-Heimsieg hintereinander an der Spitze der Fußball-Bundesliga festsetzen will, hofft die Wiener Austria auf einen erfolgreichen Auftakt in die „Woche der Wahrheit“. Vor dem 343. Wiener Derby im ausverkauften Allianz Stadion vor mehr als 26.000 Zuschauern scheinen die Rollen klar verteilt. Der Tabellenzweite Rapid will nach dem Ende des Derby-Fluchs frei aufspielen, die Austria überraschen.