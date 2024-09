„Es ist geil, wenn uns die Rapid-Fans auspfeifen“

Aleksandar Dragovic lacht: „Ich freue mich extrem, fühle mich nach so vielen Jahren aber eigentlich wie ein Derby-Neuling.“ Der am Sonntag mit seiner Austria nach 5124 Tagen wieder in Hütteldorf auflaufen wird. Beim letzten Duell bei Rapid am 12. September 2010, damals noch im Gerhard-Hanappi-Stadion, ging Violett mit einem Goldtor von Roland Linz als Sieger vom Platz.