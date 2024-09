Scheiblehner schwärmt: „Moment für die Ewigkeit“

Gerald Scheiblehner (Blau-Weiß-Trainer):

„Es gibt heute sicher viele Screenshots der Fans, weil es natürlich außergewöhnlich ist. Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Aber wichtig sind die drei Punkte und die Leistung, die wir gezeigt haben. Das Tor war ein genialer Moment der ganzen Mannschaft. Es war ein blitzsauberer Konter. Wir haben in der ersten Hälfte Probleme gehabt in Ballbesitz, in der zweiten Hälfte haben wir es aber hervorragend gemacht. Wir hätten 2:0 oder 3:0 gewinnen können. Trotz vieler Ausfälle haben wir eine hervorragende Leistung gebracht. Es ist extrem schwierig in Altach. Man kommt selten ins Pressing, weil viele hohe Bälle gespielt werden. Die Mannschaft war fleißig und hat sich das erarbeitet.“