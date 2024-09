Altach  gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE

In Altach treffen am Samstag (17 Uhr) die beiden bisher treffsichersten Stürmer der Fußball-Bundesliga aufeinander. Altachs Gustavo Santos führt die Schützenliste mit sechs Toren vor Blau-Weiß-Linz-Routinier Ronivaldo mit fünf an. Kein anderer Bundesliga-Kicker hat bisher mehr als drei Treffer erzielt. Die Linzer reisen als Überraschungsvierter nach Vorarlberg, warten aber noch auf ihren ersten Auswärtssieg der Saison.