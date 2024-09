„Nie gedacht, dass Österreich so verrückt ist“

Das Wiener Derby erobert die Fußball-Welt. Für den berühmten Influencer und Blogger Fiagoball, der schon in allen Top-Stadien große Spiele gesehen hat, war es sogar das beste Erlebnis in der Saison 2023/24. Für den Showdown am Sonntag in Hütteldorf gab es mehr als 20 internationale Akkreditierungsanfragen. Aber es gibt keinen Platz für alle Blogger.