Gewaltiger Drohnenschwarm sucht Russland heim

Für die an die an die Ukraine angrenzenden russischen Verwaltungsgebiete (Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow, Krasnodar) ist nach wie vor eine partielle Reisewarnung aufrecht, so das österreichische Außenministerium. In diesen Gebieten kommt es zu Drohnenangriffen und Explosionen. Reisewarnungen werden im Regelfall nur in besonderen Krisensituationen ausgesprochen, wenn eine generelle Gefährdung für Leib und Leben besteht.