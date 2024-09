Ende des Streits? X ernennt neuen Rechtsvertreter

X hatte bis Mitte August einen solchen Vertreter in Brasilien, bis das Unternehmen beschloss, seine Büros in dem Land zu schließen. Daraufhin wies das oberste brasilianische Gericht Ende August die Mobilfunk- und Internetanbieter an, X in Brasilien zu sperren. Die Nutzer wurden innerhalb weniger Stunden abgeschaltet, nachdem X keinen neuen Rechtsvertreter benannt hatte. Offiziellen Angaben zufolge ist Brasilien mit zuletzt 21,5 Millionen Nutzern der sechstgrößte Markt für X weltweit.