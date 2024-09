Volle Kraft für „Mobilmachung“ im Pendlerland NÖ

Auf Hochtouren laufen die Arbeiten zur Freigabe der Verkehrswege nach der Hochwasserkatastrophe. Sukzessive gehen gesperrte Bahnlinien wieder in Betrieb, an denen rund 500 ÖBBler arbeiten. Die Niederösterreicher müssen also auf das Auto ausweichen, was mancherorts derzeit aber ebenfalls sinnlos ist. Denn noch rund 100 der einst mehr als 350 Straßen sind gesperrt.