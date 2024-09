Tochter von Opfer überlistete Telefonbetrügerin

Am Dienstagnachmittag klingelte bei der Seniorin in Kirchbichl das Telefon. Die Anruferin gab sich als Angestellte der Staatsanwaltschaft Freistadt aus und wollte der 81-Jährigen weismachen, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Frau gestorben sei. Damit er nicht ins Gefängnis müsse, solle seine Mutter eine Kaution in der Höhe von 50.000 Euro bezahlen.