Misolic und Novak ziehen ins Achtelfinale ein

Als dritter Österreicher in der Runde der letzten 16 vertreten ist Sandro Kopp, der es mit dem als Nummer zwei gesetzten Brasilianer Thiago Monteiro zu tun bekommt. Das Aus in der Auftaktrunde kam am Mittwoch für den 28-jährigen Burgenländer David Pichler, der sich nach erfolgreicher Qualifikation dem Franzosen Geoffrey Blancaneaux mit 7:6(4),6:7(6),4:6 geschlagen geben musste.