Aus! SEINE Formel-1-Zeit läuft nach Singapur-GP ab

Er gilt als einer der sympathischsten Formel-1-Piloten der vergangenen Jahre, hat mit seinem entwaffnenden Lächeln auch den einen oder anderen Fahrfehler vergessen machen können und sogar acht Grands Prix gewonnen – doch nach dem Rennen in Singapur am kommenden Wochenende wird Daniel Ricciardos Karriere in der Formel 1 (vorerst?) zu Ende sein!