Vorzeigeprojekt mit großem Potenzial in Wattens

Signal für Verbundenheit mit Gemeinde

Für Jérôme Dandrieux, General Manager am Standort Wattens, sind die Kristallmäuse ein klares Signal für die Verbundenheit von Swarovski mit seiner Standortgemeinde: „Ein modernes Arbeitsumfeld mit hochwertiger Kinderbetreuung ist für uns essenziell, damit sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl und unterstützt fühlen. Dieser Anspruch ist tief in den Wurzeln unseres Unternehmens verankert. Mit maximal zwölf Kindern pro Gruppe, bestens qualifizierten und engagierten Betreuerinnen bieten unsere Kristallmäuse Kinderbetreuung auf höchstem Niveau – in einem modernen Umfeld, das die individuellen Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellt“.