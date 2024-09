Österreicher gehört das Herz von Geiss-Tochter

In der Formel-E gibt es in der neuen Saison Allrad-Antrieb, Anfang Mai macht die Rennserie auch in Monte Carlo Station, der Heimat der berühmten Familie Geiss.

(Bild: Krone KREATIV/Julien Delfosse / DPPI, picturedesk.com/Qian Jun Xinhua / Eyevine / picturedesk.com)