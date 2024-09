Stefan Raab: Die Rückkehr des Entertainment-Königs

Ein schwerer Kampf

Los geht es heute Abend ab 20.10 Uhr beim Streamingportal RTL+ (ab 5,99 Euro Abo-Preis/Monat inkl. Werbeunterbrechungen) mit „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“. Immer mittwochs gibt es je eine Million Euro zu gewinnen, doch das gestaltet sich nicht so einfach. Gegen „Ehrgeizler“ Raab in unterschiedlichen Duellen anzutreten, ist eine Herausforderung. Wechselnde Gast-Moderatoren wachen über die Spielrunden – in den ersten drei Sendungen wird das Raabs alter Kompagnon Elton sein.