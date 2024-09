Frühstart! Dachstein für Wintersportler bereit

Das Extremwetter der letzten Tage hat auch seine guten Seiten: So kann etwa am höchsten Berg der Steiermark schon vorzeitig die Wintersaison eröffnet werden. Langläufern steht am Dachstein die fünf Kilometer lange Ramsauer Loipe ab Mittwoch zur Verfügung. Für Tourengeher steht die gespurte Tour von der Bergstation Mitterstein zur Seethalerhütte bereit. Neuschneemengen von mehr als einem Meter machen die vorzeitige Eröffnung möglich.