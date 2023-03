Lift fürs Skifahren am Dachstein abgefahren

Skibetrieb nicht mehr haltbar

In den letzten Jahren war der Skibetrieb am Gletscher nur mehr schwer aufrecht zu erhalten - im vergangenen Herbst musste er für diese Saison ganz abgesagt werden. Denn nirgendwo in der Steiermark werden einem die Auswirkungen des Klimawandels so drastisch vor Augen geführt wie am weiß-grünen Hymnenberg. Nur etwas mehr als drei Meter Schnee misst man aktuell am Dachstein. „Nur“, weil es eigentlich viel mehr sein müssten. „In einem normalen Jahr waren es früher sieben bis acht Meter“, erinnert sich Bliem.