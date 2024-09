Selenskyj: Russen echtes Bild vom Krieg zeigen

„Natürlich bereiten wir uns auch auf das vor, was Russland als Nächstes in den Kämpfen an der Front tut“, fuhr Selenskyj fort. Die ukrainische Führung arbeite etwa ständig daran, um über genügend Kräfte und Mittel zu verfügen, um Drohnen herzustellen und zu liefern. „Egal, wie sich die Lage in der Welt verändert, egal, wie sich die Umstände ändern: Die ukrainischen Soldaten müssen alles bekommen, was sie für unsere erfolgreichen defensiven und aktiven Aktionen brauchen.“ Die Bereitstellung von Drohnen sei nicht nur eine taktische Frage, sondern eine strategische Priorität.