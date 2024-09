Das war stark – die Fivers sorgten für „Alarm“!

Laut war’s. Tröten, Megafone und Sirenen sorgten für einen Höllenlärm – am Ende aber die Fivers für „Alarm“ beim Gegner. Denn die Margaretner starteten beim HC Amber in Vilnius eindrucksvoll in den Handball-European-Cup. Nach dem 12:12 zur Pause drehten die Gäste beim litauischen Viertelfinalisten der Vorsaison auf – und kamen in den letzten Minuten zu einem klaren 35:27-Sieg! „Wir sind ruhig geblieben, hatten in der zweiten Halbzeit einige super Phasen“, so Klubboss Tom Menzl. „Unser Spiel schaut immer besser aus. Man merkt, dass zwischen den Jungen und den Routiniers etwas zusammenwächst.“