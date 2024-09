Salzburg: Mit 40 Millionen im Gepäck nach Prag

Noch ungeschlagen

Letztere erhofft sich das Team von Pep Lijnders bereits am Mittwoch in der „Goldenen Stadt“. Der tschechische Meister sollte aber keinesfalls unterschätzt werden, nicht von ungefähr kommt der Spitzname „Eisernes Sparta“. Die Mannschaft des Dänen Lars Friis ist äußerst unangenehm zu bespielen und in dieser Saison noch ungeschlagen. Bei den Wettanbietern gelten die Hausherren als leichter Favorit.