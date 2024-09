TV-Wirrwarr! So sehen Sie die Europacup-Starter

Rapids Hit in Istanbul bei Canal+

Canal+ hat zudem das Erstrecht für eine Donnerstagspartie erworben, das für die Europa League und Conference League reserviert ist. Zum Auftakt gibt es am 26. September das Match zwischen der AS Roma und Athletic Bilbao, eine Woche später wird Basaksehir Istanbul gegen den SK Rapid ausgestrahlt. Die weiteren Spiele in diesen zwei europäischen Ligen darf Sky zeigen. Keine Übertragungsrechte in Österreich mehr hat DAZN.