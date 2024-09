Entertainer Stefan Raab steigt wieder in den Ring

Vom Fernseh-Comeback des Jahres zu sprechen, wäre in seinem Fall untertrieben. Heute Abend (RTL, 20.15 Uhr) steigt die deutsche Entertainment-Legende Stefan Raab vor 15.000 Fans in Düsseldorf wieder gegen Regina Halmich in den Boxring – ein Vielfaches davon wird bei bestem Herbstwetter vor dem Fernseher sitzen. Im Vorfeld spielte Raab, der vor knapp zehn Jahren das Ende seiner Fernsehkarriere bekannt gab, gewohnt perfekt auf der Medienklaviatur, um auf den Tag X hinzuweisen – und zwar auch auf den Social-Media-Plattformen.