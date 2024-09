LIVE: Schlägt Ferrari im zweiten Training zurück?

Am Sonntag könnte es in Baku zum Führungswechsel in der Konstrukteurswertung kommen, McLaren hat sich bis auf acht Punkte an Leader Red Bull herangepirscht. Ferrari hat nach dem Monza-Sieg von Charles Leclerc auch nur 39 Punkte Rückstand. In der Fahrerwertung rückt Lando Norris Max Verstappen immer näher und kommt nun in den Genuss einer Stallorder.